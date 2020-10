El auto se partió al medio y la piloto salió caminando.

“Cuando me alejé del accidente, no podía hablar más de eso”. La corredora Leah Pruett protagonizó un suceso impresionante en la National Hot Rod Association. (Seguir leyendo…)

.@LeahPruett_TF walked away from this UNBELIEVABLE crash during eliminations at the @OfficialMOPAR Express Lane #MidwestNats presented by @Pennzoil. pic.twitter.com/jpvLliDHU2

— #NHRA (@NHRA) October 4, 2020