‘Tocarte las mamas es vida’

View this post on Instagram

Un diagnóstico temprano eleva las posibilidades de éxito en los tratamientos. Gracias a la @drataniamedina por invitarme a formar parte de esta hermosa campaña junto a mujeres guerreras de todo el mundo para que este mensaje pueda salvar vidas. #MujerTocarteLasMamasEsVida #BreastCancer #CancerDeMamas #DraMedina #DraTaniaMedina⁠ #luchacontraelcancerdemama #luchacontraelcancer #tócate #octubrerosa