Edith Febles sobre su salud con el COVID-19

Periodista Edith Febles

«He recibido muchos mensajes en esta comunidad. Escribo para dar las gracias por los buenos deseos y las palabras de aliento de mucha gente de nuestro amado país que viven aquí o en cualquier rincón del mundo.

Esta pandemia intimida porque conocemos gente que le ha pasado factura demasiado alta. Pero la mayoría, se estima que 80%, tendrá síntomas leves. Ese ha sido mi caso hasta el momento. He tenido los síntomas que muchos reportan. Dolor de cabeza, un cansancio que parece histórico y un estado general que te invita a la cama. En este momento siento que todo eso está pasando. Mi solidaridad con todos los que están tratando de salir del #covid

Algunos me preguntan como lo llevo. Dada la imposibilidad de responder individualmente me he animado a comentarles por esta vía. Gracias de corazón. A seguir cuidándonos!»