Carlos Silver intentará por tercera vez romper el récord

Gracias mi amado JESUS! por darme el privilegio, de servir a mi pueblo, a mi nación. Ningún sacrificio, ni siquiera este, que atraviesa el pasillo de la muerte, JAMAS será suficiente ni tan grande, para lo que merece mi pueblo,. 🙏 Ese pueblo unido y bello que me duele en la piel y que cada gota de sangre, de cada uno de sus hombres y mujeres, siento correr por mí torrente sanguíneo, através de cada vena de mi alma. 💖 Viva la República Dominicana🇩🇴, El mundo entero ha de saber, DE QUE ESTAMOS HECHOS NOSOTROS LOS DOMINICAN@S. 🇩🇴 Prepárense mi gente de la INDIA….Prepárense a entregar ese galardón, que con toda humildad le OTORGARE a cada paisano de mi bella isla, en cualquier parte del mundo que se encuentre, 🌈 haciéndolos sentir, ORGULLOSOS Y ORGULLOSAS de ser DOMINICAN@S. No todo tiene que ser desgracia, no todo tiene que ser corrupción, no todo tiene que ser pena ni tristeza, el corazón de nuestro pueblo siempre lo ha marcado el Turismo, la cultura, el merengue, la bachata y la alegría y así seguiremos siendo, un pueblo unido a una solo voz, que… JAMAS …SE RINDE. CARLOS SILVER. Los amooooooooo💖💖💯🇩🇴🌈🙏 #Amytavaresproducción #mitv #rdnoserinde #recordguinness #canatandosinparar #carlossilverinternacional #roussilver