Faride someterá proyecto para eliminar “barrilito”

View this post on Instagram

A raíz de la controversia y confusión suscitadas por la transferencia de los fondos de asistencia social a nuestra Oficina Técnica Legislativa, y a los fines de dar claridad sobre el tema, hemos tomado la firme decisión de eliminar los fondos asociados al llamado “barrilito”. El barrilito es una distorsión del sistema, porque nos aparta de las funciones como legisladores. Luego de escuchar la opinión de diversos sectores de la sociedad y de nuestros electores, hemos decidido eliminar el uso de estos fondos discrecionales. Mantenemos nuestro equipo por medios alternos, no manejados por la senaduría del Distrito Nacional. Asímismo, anuncio que en las próximas semanas estaremos sometiendo en el Senado un anteproyecto que garantice la desaparición de esta práctica de manera institucional. Haremos lo que sea necesario para eficientizar el gasto y generar oportunidades. Estamos comprometidos con la verdad, con la democracia y con ustedes. Siempre seremos una sola voz. #ElCongresoDelCambio #FarideSenadora #NoNosVanADistraer