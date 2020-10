Cámara captura ataque con machete en bodega del Bronx

Nueva York.- Un video perturbador captura el momento en que un grupo de atacantes persiguió a otros dos hombres al interior de una bodega del Bronx esta semana, cortando a uno de ellos con un machete.

Dos clips separados, publicados por United Bodegas of America la madrugada del martes, muestran a los atacantes arrojando artículos a la puerta mientras el dúo interior intenta defenderse, uno incluso sosteniendo lo que parece ser un dispensador de dulces como escudo.

Durante el altercado, una de las víctimas recibió un corte en el ojo y la frente antes de que llegaran la policía y una ambulancia, según la coalición de propietarios de bodegas.

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 5 p.m., pero Fernando Mateo, portavoz del grupo, se negó a proporcionar de inmediato el lugar donde ocurrió, que dijo era para proteger la seguridad del dueño de la bodega.

Los empleados de la bodega se escondieron detrás del mostrador durante la terrible experiencia y resultaron ilesos, según Mateo.

«La policía de Nueva York respondió a la llamada al 911, las cosas suceden rápidamente en tiempo real», dijo Mateo en un comunicado. “Como atestiguan en las cintas de video, alguien podría haber muerto. Día de suerte para las dos víctimas que corrieron hacia la bodega, podrían haber muerto ”.

“El alcalde de Blasio debe reembolsar a la policía”, agregó. “Necesitamos seguridad pública en nuestras capuchas, pagamos por esa protección y no la estamos obteniendo. Para muchas víctimas, para muchos asesinatos, para muchos crímenes cometidos en Nueva York, esto debe TERMINAR «.

Radhames Rodríguez, presidente de la coalición, comparó el ataque con el atroz asesinato con machete y cuchillo captado por la cámara el 20 de junio de 2018 de Guzmán-Feliz, de 15 años, después de que lo sacaran de la tienda de Belmont en un caso de error. identidad.

“Estamos nerviosos y temerosos, estos ataques con machete nos traen dos años atrás cuando Junior fue asesinado y el dueño de la bodega fue culpado de su muerte”, dijo Rodríguez. “Estamos en nuestras bodegas tratando de ganarnos la vida, no sabemos quién va a entrar y por qué. También somos víctimas inocentes, no estamos armados, no tenemos nada que defender o proteger a nadie sin arriesgar nuestras propias vidas. Los videos que ven aquí son una prueba de lo peligrosa que se ha vuelto Nueva York «.

