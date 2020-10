Amara La Negra chillin en Cámara de Diputados

View this post on Instagram

El presidente @alfredopachecoo, y el diputado @anibaldiaz1, recibieron la visita de @amaralanegraaln, compartieron ideas para impulsar la imagen y la cultura de la República Dominicana 🇩🇴. Estamos comprometidos con apoyar a los artistas dominicanos y escuchar a los distintos sectores de la ciudadanía. #DiputadosRD #PachecoPresidenteCD