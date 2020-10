‘El alcanfor no es apto para el consumo humano’

View this post on Instagram

Hepatotoxicidad del alcanfor.⁣ ⁣ Si les digo que no temo que mi abuela me vaya a dar una carrera por este post, les miento, pero definitivamente es de suma importancia que hablemos de este tema.⁣ ⁣ Antes de entrar en materia es necesario que marquemos una diferencia entre el MENTOL y el ALCANFOR ya que no son la misma sustancia, dicho esto veamos:⁣ ⁣ El alcanfor es una sustancia semisólida cristalina y cerosa con un fuerte y penetrante olor acre. Es un terpenoide con la fórmula química C10H16O. Se encuentra en la madera del árbol alcanforero Cinnamomum camphora.⁣ ⁣ Su acción sobre los nervios permite que funcione como un analgésico leve, y aunque se utiliza como descongestionante nasal su eficacia es dudosa.⁣ ⁣ Entre sus usos más populares se destaca el uso de las pastillas de alcanfor como aromatizante, esto debido a que se sublima (pasa de sólido a gas) fácilmente. Este uso no es un problema (aunque existe debate al respecto). .⁣ Ahora, el alcanfor es tóxico en dosis moderadas aún más para los niños pequeños.⁣ ⁣ Según un reporte publicado en el Journal of Southern Medicine en el año 2000 bajo el título "Camphor hepatotoxicity." de los autores Bishop WP, Sanders KD. Su absorción por la piel puede causar daños severos en el sistema nervioso en bebés.⁣ ⁣ Su uso debe ser restringido en el embarzo y la lactancia, puesto de que la sustancia es rápidamente absorbida por el cuerpo de la madre y puede transmitirlo a los infantes.⁣ ⁣ En los adultos su ingesta no está recomendada ya que con una dosis letal se obtiene en un rango de 50–500 mg/kg (oral).⁣ ⁣ Según el INCHEM(Programa para la seguridad química Internacional) generalmente dos gramos pueden causar toxicidad aguda y cuatro gramos de alcanfor puro pueden ser letales para un adulto.⁣ ⁣ Así que por favor, por su propia seguridad, ¡DEJE DE BEBER AGUA DE ALCANFOR POR AMOR DE DIOS! Y no, tampoco ayuda ante el coronavirus, por el contrario. ⁣ ⁣ #alcanfor #DesmitificandoRD⁣ #señoreporamordecristosuelteesealcanfor #reposteandopornecesidad