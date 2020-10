Video | Así fue el primer concierto semipresencial en RD

View this post on Instagram

Ayer realizamos el primer concierto semipresencial en el país, tomando las medidas necesarias para el Covid-19. Con la asistencia de la primera dama, @raquel_arbaje, y la ministra de Cultura, @carmenherediadg, el Teatro Nacional abrió el telón para presentar a la violinista @aishasyedcastro en concierto acompañada por una orquesta de cámara conformada por algunos miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional. Agradecemos a las personas que asistieron de manera presencial a este evento tan importante y a los que estuvieron acompañándonos de manera virtual vía el portal del @Canal4rd. ¡Pronto se abrirá el telón y volverá la magia! • • • #MinisterioDeCulturaRD #MiCulturaRD