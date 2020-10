View this post on Instagram

(VIDEO) Hombre abusa de animal tras obligarlo a tomar presunta bebida alcohólica A través de un video, colgado este domingo en la red social de Instagram se muestra a un hombre abusar de un chivo tras utilizar la fuerza para obligarlo a beber un líquido que aparenta ser bebida alcohólica, de una botella. Video: Rescate Nefertiti. #elnuevodiariord