Video: Mujer interrumpe la boda de su esposo

Abraham Muyunda salió de su casa esa mañana como cualquier otro día, diciendo que se dirigía al trabajo, pero cuando su cónyuge, Caroline Mubita, se enteró a través de sus vecinos dónde estaba en realidad, no lo pensó dos veces y lo fue a buscar. (Seguir leyendo…)

A married man in Zambia was caught red-handed by his wife and mother of his kids on Sunday, marrying another wife in a Church ceremony.

