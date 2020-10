Durante su exposición, co­mo parte del “Forecast on the America and the Ca­ribbean” (FOLAC), el pre­sidente Luis Abinader Co­rona, dijo que su Gobierno trabaja para atraer una mayor inversión extran­jera, impulsar el “Nears­hore”, posicionar al país como “Hub Logístico Re­gional” y eliminar la buro­cracia gubernamental. (Seguir leyendo…)