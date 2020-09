Nuevas vainas de la Ciudad Colonial

View this post on Instagram

Hemos presentado hoy los coches eléctricos para la Ciudad Colonial y el Malecón, manteniendo nuestro compromiso con el medio ambiente, la protección animal🐴 y garantizando que nuestros cocheros de siempre permanezcan en sus puestos de trabajo como guías turísticos. ¡Qué orgullo que nuestra ciudad sea protagonista de este cambio que fomenta la movilidad sostenible!