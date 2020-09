Video | Ladrones rápidos

View this post on Instagram

En tiempo récord delincuentes robaron la madrugada de este miércoles los espejos retrovisores del vehículo de la periodista Alicia Ortega. El robo quedó captado en cámaras y en el video se observa cómo los desaprensivos, usando mascarillas, sustraen los espejos de la yipeta mientras estaba estacionada frente a la residencia de Ortega. El hecho ocurrió en horario de toque de queda, evidenciando los niveles de delincuencia que vive el país. @policiard