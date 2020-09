RD | Se prohíbe la pesca, venta, consumo de Pez Loro y Cirujano

View this post on Instagram

¡Hola chicos, mi nombre es Lolo y soy un pez loro semáforo. ¡Hoy quiero hablarles un poco de mi especie! A mis hermanos de la familia de los peces loro y a mi nos encanta comer algas. Nos pasamos el día raspando algas del arrecife para que éstas no sofoquen a los corales. Lo más divertido es que al alimentarme, me como algunos pedazos del arrecife y los convierto en arena blanca, la misma que forma las hermosas playas que atraen a tantos turistas.🏝 Quiero compartir con ustedes una gran noticia que me hace muy feliz porque sé que muchos han estado intranquilos por mí. Gracias a su preocupación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha prohibido la captura y comercialización de mi familia y la familia de los peces cirujanos, quienes también son herbívoros importantes en el arrecife.🐟 ¡Que chulo saber que estaremos tranquilos en nuestro hábitat y ya no podrán exportarnos ni importarnos! Voy a celebrar en grande este año de veda, que nos va a traer prosperidad a nosotros los peces loro, a los peces cirujanos y a ustedes los seres humanos. ¡Gracias por alzar su voz por mi y la de los arrecifes de coral, los queremos!♥️