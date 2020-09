La Primera dama y la rubia del toque de queda

View this post on Instagram

#LaRepúblicaLD • “Estamos atentos”, fue la respuesta de la primera dama @raquel_arbaje a un video colgado en las redes sociales por la denominada #rubiadeltoquedequeda, donde la joven muestra un permiso para circular en horas de la noche y asegura que volverá a salir. @rosaymarte :“Me dejaron ir porque yo tenía mi permiso y voy a volver a salir hoy. Será andar con el permiso en la frente para que puedan entender que sí que tengo mi permiso”, expresa al joven al mostrar el salvoconducto que expide la Presidencia de la República. También muestra imágenes de su participación en una fiesta en horario nocturno, incumpliendo la prohibición de ese tipo de actividades por el #coronavirus. #ListínDiario