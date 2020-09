«Los queremos presos no acusados en ruedas de prensa»

Altagracia Salazar

Nuevas denuncias de irregularidades formuladas ayer por Tony Peña Guaba no surten ningún efecto en una población que presiona porque se lleve a la justicia los casos más sonados de la administración de Danilo Medina. La comunicación no será la fortaleza del gobierno de Luis Abinader que virtualmente no tiene donde buscar porque el PLD coptó a la mayoría de los profesionales del área. El slogan de “Los queremos presos” solo se apacigua con casos en la justicia. Una rueda de presa solo aclara lo que la gente ya sabe que se robaron todo y en todos los lugares posibles. Quien sea que esté tomando esa decisión debe entender que la población no quiere mareo.