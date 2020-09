Video | Influencer del bien: De un post a una casita

View this post on Instagram

Comparto este video con ustedes, porque no se quien está más feliz; la familia que acaba de recibir su vivienda o YO🤩. Gracias a la Fundación Manuel Batista, a todo el que fue parte de esta obra, GRACIAS! En medio de esta pandemia, esto es una luz de alegría que alegra mi alma. Señores, nunca tenga duda de que Dios existe y se manifiesta de diferentes forma👏👏 #GloriaADios #FundaciónManuelBatista