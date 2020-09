La nueva Miss República Dominicana Universo 2020

View this post on Instagram

Gracias Dios por este nuevo reto que pretendo asumir con toda la responsabilidad y amor del universo. 🙏🏼💛 Gracias a la organización @missrduniverseoficial Sra. @magalifebles gracias por confiar en mi potencial. Nos vemos este jueves a las 9pm por @colorvisionc9 🙏🏼🌻🌻🌻💛💛👸🏽👑