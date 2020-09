Juliana de vuelta al estudio

View this post on Instagram

Que felicidad volver ayer al estudio, hacer lluvia de ideas, crear música, mi pasión… ¡Que bendición! Gracias @mangionepikete, al maestro @isaiasleclerc y @klastromp… Tambien gracias a los arreglistas y artistas que se han integrado a esta producción tan diferente y especial para mi y que esperamos tener lista pronto para el disfrute de todos ustedes. #Julianaoneal #Vamoalmambo #mamboteo #Mamboteam #quevivaelmerengue