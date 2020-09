Trump tiene un intercambio emocional con una dominicana en duelo

Este es el momento en que una mujer dominicana lloró durante un emotivo intercambio con Donald Trump en un evento del ayuntamiento el martes, organizado en Pensilvania.

Durante el ayuntamiento televisado en el estado clave del campo de batalla electoral, el presidente Donald Trump enfrentó preguntas de votantes no comprometidos sentados en la audiencia sobre su manejo de la pandemia, las relaciones raciales, la inmigración y el crimen.

En un encuentro emotivo durante el evento, organizado por George Stephanopoulos de ABC, Trump se enfrentó a una pregunta de un miembro de la audiencia que dijo que su madre había muerto de covid-19.

Flora Cruceta, quien le dijo al presidente que ella y su madre habían emigrado de República Dominicana en 2006, contuvo las lágrimas mientras hablaba.

“Venimos de República Dominicana en 2006 para vivir nuestro sueño americano. Pero se olvidó de cómo cuidarse y murió el mes pasado“, dijo. “Tenía cáncer de mama, pero le hizo metástasis en el cerebro, los huesos y los pulmones y falleció el 19 [de agosto].

“Uno de sus mayores sueños era convertirse en ciudadana para votar, y lo hizo. Lo hizo, 10 días antes de morir. Y yo también lo hice. Me presionó tanto para que lo hiciera y lo hice [el 28 de agosto]’, agregó.

