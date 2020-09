Video | Escápate en RD

View this post on Instagram

Estamos felices de presentarte la campaña #EscápateenRD🗺 Una invitación a apreciar lo que tenemos en República Dominicana, explorar nuestro país, redescubrir nuestros paraísos y escaparnos en casa. Un llamado a vivir nuestra isla de manera responsable, teniendo en cuenta el distanciamiento social y el uso de mascarillas en todo momento para cuidarnos y cuidar a los demás😷 No hay isla como la nuestra, y eso es lo que quisimos reflejar en este video que hemos producido con muchísimo orgullo para llevar un mensaje de esperanza por nuestro turismo y promover las bellezas de RD🇩🇴 Si piensas que República Dominicana es una tierra grandiosa, ¡compártelo!📲 Créditos: Texto, idea y concepto: @evelynbetancourths Dirección: @dpou_gf Edición: @sanmaray @gaby_robiou Estilismo: @giovagiova Diseño de texto: @elyoenaytv Cómplices: Reconocidos comunicadores y los más destacados influencers de viaje del país, siempre dispuestos a escaparse en Rd. #escapateenrd #paraiso809 #happeningentimes