RD | Emiten alerta verde para 9 provincias

El Centro de Operaciones de Emergencia declara en alerta Verde nueve provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, como inundaciones repentinas. La emisión de la alerta se debe a que campos nubosos cubren la isla y provocarán aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos hasta la primeras horas de la noche, además de la permanencia de humedad y la incidencia de una vaguada. Las provincias en alerta verde son: El Seibo La Vega El Gran SangoDomingo Hato Mayor Monseñor Noel San Pedro de Macorís Sánchez Ramírez Monte Plata San Cristóbal