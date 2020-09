Brenda Sánchez se despide del Gran Teatro del Cibao

View this post on Instagram

#holamundo aquí hago entrega formal de todos los estados financieros y resumen de lo que se hizo en mantenimiento además los calendarios de las Act pendientes y todos las computadoras y disco duros de las mismas como he dicho sin deudas y con un dinerito de fondo y lo más importante sin botellas ah eso si con muchas cosas por hacer por qué ahí lo que más es trabajo así que le di entrega formal al muevo director mi querido amigo Marcell deseándole todo lo mejor , orgullososa de ser Dominicana @amaurysanchez @raquelpenavice @luisabinader @presidenciard