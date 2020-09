El Boli a sus compañeros de partido: “suéltenme en banda”

El comunicador y diputado Bolívar Valera “El Boli” se la tiró a sus compañeros del PLD.

Bolívar Valera por Twitter:

A mis compañeros del PLD en mi circunscripción, la campaña terminó, yo no soy competencia de ninguno de ustedes, no tengo en planes aspirar a nada, así que con todo el amor del mundo: Suéltenme en banda.

Que no le baje al ritmo de trabajo no quiere decir que estoy aspirando a nada, lo que quiere decir es que no le mentí a la gente diciéndole que estaría siempre con ellos, no sólo en campaña como algunos han acostumbrado al pueblo.

