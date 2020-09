Lo que hizo “El Boli” con su primer sueldo como diputado

View this post on Instagram

El es Francis, dueño de un taller de ebanistería en el barrio Ambar, le robaron sus herramientas para trabajar, el y sus empleados necesitan poder llevarles comida a sus casas, junto a @fundacionculturaciudadana vamos a ayudarles, necesito que @ferreteriabeato nos haga un descuento en las máquinas y con mi primer sueldo de @diputadosrd pondremos este negocio de nuevo en marcha. @listindiario @diariolibre @masvipsd @elcariberd @cdn37