Mariasela Álvarez cara a cara con su asaltante

Mariasela Álvarez verá hoy a su asaltante.

Mariasela Álvarez: Voy a hacer lo que dicen las autoridades que todos debemos. Ya denunciamos, ante la policía y el Ministerio Público. Ahora toca este paso. Les juro que desde ayer estoy tensa de nuevo pero tengo que hacerlo. Hay cosas que hay que cambiar y ya que me tocó, voy a vivirlo para poder contribuir, porque señores, cuanta gente que ha sufrido este flagelo y en varias ocasiones!! Cuánto dolor de tantos, cuánta impotencia! No puede ser que esto continúe así. Éste tenía 8 fichas contadas!! En nombre de esas víctimas, y el buen samaritano de la camioneta que se llevó un tiro, que sólo un Milagro evitó que matara a alguien, vamos a seguir hasta cuando sea necesario para que no vuelva a hacer daño!