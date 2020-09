Imágenes | El diseño del Aeropuerto Internacional de Bávaro

View this post on Instagram

Nuevos renderings del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB S.A.S) en la provincia La Altagracia. Las nuevas representaciones de efebe arquitectura, firma a cargo del diseño, incluyen renderings del exterior del aeropuerto y la torre de control. El proyecto inicia con una inversión de capital privado de US$236 MM. El diseño del aeropuerto potencia la iluminación natural, integrando jardines interiores así como pasarelas modernas bajo techo. El diseño es amigable para la fácil y rápida orientación del pasajero. Tanto las edificaciones como el estacionamiento son modulares. Contará con amplios espacios para autobuses cerca de la terminal. También, incluye una segunda área de estacionamiento para vehículos particulares y de alquiler, para taxis y vehículos VIP, como también estaciones de carga para vehículos eléctricos. Desarrollador: Grupo Abrisa Arquitectura: efebe arquitectura Síguenos @perfilurbanord para estar actualizado en cuanto al sector construcción en la República Dominicana. #perfilurbanord #perfilurbano #aeropuertointernacionalbavaro #arquitectura #bavaro #arquitecturaresidencial #architecture #architectureporn #architecturelover #dominicanrepublic #dominicana