Video: Seguridad saca a Trump de conferencia de prensa

Agentes del servicio secreto han escoltado a Donald Trump fuera de la sala informativa de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa sin dar explicaciones.

– Por tiroteo afuera de Casa Blanca, Servicio Secreto resguarda a Trump

– Lo que dijo Trump…

The president has just been taken out of the briefing room and the briefing room doors have been locked pic.twitter.com/larxtfvcwt

— Jeff Mason (@jeffmason1) August 10, 2020