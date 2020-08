El equipo Azulejos de Toronto rindió un homenaje póstumo a los exjugadores criollos Tony “Cabeza” Fernández y Dámaso García este martes, antes del partido inaugural, en la ciudad de Búfalo, Nueva York, ante los Marlins de Miami. (Seguir leyendo…)

Forever in our hearts 💙

Before tonight's game, we honoured the lives of Dámaso García and Tony Fernández. pic.twitter.com/bGn8z7P1cx

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 12, 2020