La infancia de “The Dominican Kid”

Pelear con otros “amiguitos” era el pan de cada día para Elvis Rodríguez con apenas diez años. El sector Katanga, de Los Mina, era el escenario perfecto para encontrar a su rival. Siempre a escondidas de sus padres. “Yo no sé qué era lo que me pasaba, pero a mí lo que me gustaba era pelear. Donde quiera que viera a un chamaquito era a pelear de una vez. Todos los días era un pleito”, relató Rodríguez vía telefónica a elCaribe desde Las Vegas, Nevada. (Seguir leyendo…)