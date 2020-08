Telemundo sigue despidiendo talentos

View this post on Instagram

Los quiero mucho y agradezco cada mensaje que me han dejado y su apoyo incondicional por eso hoy haré un Live a las 6:30 pm, para contestar todas sus dudas y preguntas respecto a mi publicación de ayer. Muchas gracias por sus comentarios y cariño ❤️. Los espero!!✨ #VidaRashel