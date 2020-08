El dominicano Albert Pujols alcanzó el lunes otro hito en su increíble carrera, al superar a Alex Rodríguez para quedarse en solitario en el segundo lugar del listado de carreras empujadas de por vida en las Grandes Ligas con 2,087, de acuerdo con el Elias Sports Bureau. (Seguir leyendo…)

Chequea el video relacionado:

20 years in The Show. 2,087 career RBI for @PujolsFive.

Legend.

(MLB x @BudweiserUSA) pic.twitter.com/NPK5V7i5Qx

— MLB (@MLB) August 25, 2020