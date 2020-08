FOTOS | Inició hoy “Piantini peatonal”

View this post on Instagram

La Junta de Vecinos de Piantini nos planteó su iniciativa de #PiantiniPeatonal; inmediatamente dimos el sí, porque desde la @alcaldiadn apoyamos estas iniciativas y exhortamos a otras Juntas de Vecinos a realizar este tipo de esfuerzos en conjunto. Gracias a quienes hoy se sumaron a pasar un rato en familia con nosotros.