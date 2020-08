Pavel Núñez: «si van a ayudar no lo publiquen»

«Por favor mi gente no solo por redes, y si van a ayudar no lo publiquen, déjenlo anónimo, recuerden que la dignidad de los que están en dificultad cuenta, y muchas veces no quieren que vean su realidad tan cruda»

Por favor mi gente no solo por redes, y si van a ayudar no lo publiquen, déjenlo anónimo, recuerden que la dignidad de los que están en dificultad cuenta, y muchas veces no quieren que vean su realidad tan cruda,… https://t.co/jzBgj2b9wU — Pavel Núñez (@PavelNunez) August 23, 2020