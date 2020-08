Pariguayo por un día

Exsoldado que mató a Osama Bin Laden publica una foto alardeando de volar sin mascarilla y lo vetan de la aerolínea.

Robert O’Neill, el francotirador de la Marina de EE.UU. que se atribuyó el asesinato de Osama Bin Laden, ha sido señalado como persona no grata por la aerolínea de Delta Air Lines, tras publicar una fotografía en la que aparece sin máscara en un vuelo, desafiando las normas de seguridad durante la pandemia de coronavirus. (Seguir leyendo…)

Ex-Navy SEAL who claims he killed Osama bin Laden brags about not wearing mask https://t.co/mXGRg2jqLv pic.twitter.com/stcMQ5aJ53

— New York Post (@nypost) August 19, 2020