VIDEO | Omega “El fuerte” será papá otra vez

View this post on Instagram

Dios gracias por escuchar nuestras plegarias y hacer realidad lo imposible , y a esa tu hija q no podía concebir , convertirla en madre por encima de todo pronostico , #Dioslopuedetodo BIENVENIDO LLEVARAS POR NOMBRE #LUCÍAN URIEL# FELICIDADEZ MI MUJITA @chichi_1719 gracias a Dios 😘🤪🤪🤪💯😎🥳😁🙈🤰🏼🤱👶