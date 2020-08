Video: Empata récord de Grandes Ligas con Sammy Sosa

El jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts, se integró a un club exclusivo con su sexto juego de tres jonrones el jueves ante los Padres. Betts empató a Johnny Mize y al dominicano Sammy Sosa con la mayor cantidad de juegos con tres jonrones en la historia de Grandes Ligas.

