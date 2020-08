El clip forma parte del programa ‘Tyson v Jaws: Rumble on the Reef’.

Hace unas semanas se dio a conocer que Mike Tyson tendría una participación en la Shark Week de Discovery Channel con el programa ‘Tyson v Jaws: Rumble on the Reef’ y este fin de semana finalmente se reveló una de las escenas, en la cual el ex campeón de los pesos pesados “noquea” a un tiburón acariciándolo en la nariz. El video es impresionante. (Seguir leyendo…)