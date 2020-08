Indignación | Fiesta en plena tormenta

View this post on Instagram

Esto fue anoche mientras pasaba “ Laura “ por el país … sean sinceros . Ustedes creen que es justo que estén quebrando cientos de empresas y que estemos encerrados por culpa de unos pocos que no cumplen ni van a cumplir las reglas del distanciamiento social ? Hasta donde aguantará la economía esto ? Además del estrés ,preocupación o ansiedad que causa el mismo encierro . No creen ustedes que es mejor que la salvación sea individual y que cada cual se cuide él y su familia con el distanciamiento adecuado ? Yo soy de lo que cree que si se lleva él distanciamiento y la protección adecuada no hay qué trancar a nadie ni poner toque de queda que al final solo perjudica a las personas de trabajo mientras que muchos lo cogen como unas vacaciones para tomar alcohol , jugar domino y armar fiestas .🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️