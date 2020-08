FOTOS | Looks del dia:Hijas de Abinader

View this post on Instagram

Como las sorpresas no esperan… aqui se las traigo yo ✨⁣ ⁣ En el día de hoy tuve la gran oportunidad de fotografiar a estas increíbles mujeres en un dia tan especial para ellas. Todas las marcas que pueden ver son diseñadas localmente en República Dominicana⁣ ⁣ Eternamente agradecido con el equipo de hoy que hicieron estas fotos posibles. Felicidades al presidente @luisabinader en el dia de hoy. ⁣ ⁣ El talento local y joven es moderno, fresco y lleno de cosas que decir. Todos tenemos esa oportunidad de mostrar nuestro potencial, y estoy muy feliz de enseñarles a donde @byholguin ha llegado. ⁣ ⁣ ⁣ Foto: @eduardoholguinm / @byholguin⁣ Estilismo: @n.m.nicolemarie⁣ Pelo: @elvirasepulvedahair⁣ Maquillaje: @makeupbybryansu⁣ Vestidos: @jusefsanchez / @carolinasanz⁣ ⁣ ⁣ #SupportLocal #ByHolguin