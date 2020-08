Don Miguelo cambia de abogado

View this post on Instagram

Nuestra firma de abogados ha sido apoderada para asumir defensa del ciudadano Miguel Ángel Valerio Lebrón, @donmiguelo, en proceso penal por el cual se encuentra injustamente detenido en #SanFranciscodeMacorís por tipos penales totalmente divorciados de los hechos. @donmiguelo lamenta y expresa sus más sinceras excusas a la sociedad, familia y seguidores. Estamos de acuerdo que se equivocó y crticamos los hechos pero de ahí a que le pidan prisión preventiva por Pornografía Infantil y Explotación Sexual Comercial, es un tremendismo jurídico. En consecuencia, se les invita a la rueda de prensa que al efecto se ofrecerá el día de HOY, miércoles, a las 3:00 p.m., sito entrada principal de la Suprema Corte de Justicia, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo @nuriapiera @ListinDiario @12y2 #Tremendismo #FreeDonMiguelo