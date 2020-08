Dianabel Gómez rompe el silencio: ¿qué chapeo?

Dianabel Gómez reacciona a los rumores de separación de Franklin Mirabal.

Dianabel Gómez por Instagram:

“¿Dónde esta el chapeo y la falta? ¿Qué ustedes hablan? De carro y dinero ¿dónde están? Ustedes hablan como si conocen a uno, como si vivieran conmigo. Ustedes no conocen los problemas de nadie”

“A mi no me gusta hablar de temas personales ni mucho menos de chismes, pero si yo hablo yo se que esto se viene abajo y van a seguir mas chismes. Usen esa cabeza para cosa productiva, que dinero y chapeo que supuestamente hice, es imaginario, porque yo no tengo nada ni me interesa nada”.

Relacionado:

– José Peguero: ‘Nos vemos en los tribunales’

– Dianabell Gómez confirma separación de Franklin Mirabal

– Franklin Mirabal desmiente rumores de divorcio