Apresan a Don Miguelo

Se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís el exponente de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón, mejor conocido como Don Miguelo, quien era investigado por "Challenge" en el que participan menores de edad.