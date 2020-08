Fotógrafo se despide de colega tras su muerte

View this post on Instagram

Angel, asi te recordare, emprendedor, visionario, responsable, puntual, elegante, incansable. Gracias por tus aportes en tu corta estancia, a pesar de que sólo fuimos amigos laborales, cuando te avise que me casaba no dudaste un segundo en bendecirme con tu talento. Ese recuerdo será el tesoro más valioso. Mi hermano, fue un gran privilegio haber trabajado junto a ti @angelocasiom Descansa en paz.