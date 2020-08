Video | Merenguero con pistola en mano

View this post on Instagram

Desde temprana horas circula este video en las redes sociales donde se ve al merenguero de calle #alajaza con un arma mientras se dirige a un vehículo; las razones, de acuerdo a lo investigado es que el cantante se estaba cambiando de vehículo y por eso se observa con la pistola en las manos porque no la iba a dejar en el otro vehículo que estaba. También dijeron a este portal que AlaJaza hablaba con una persona que pertenece a su equipo de trabajo. Por lo que expresado en el audio no corresponde con la realidad!