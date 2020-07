Encuentran una tortuga que parece un ‘pokemon’

Un habitante de Dongshan, en la provincia de Yunnan (China), encontró recientemente en un arroyo una rara tortuga cabezona o macrocéfala (‘Platysternon megacephalum’), la cual se caracteriza por el gran tamaño de su cabeza y una boca similar al pico de un águila, así como por el largo de su cola, que recuerda a la de los cocodrilos, según informa la CGTN.( Seguir leyendo…)

Villager finds a turtle with an eagle-like mouth and crocodile tail https://t.co/5u1gKXp1xc pic.twitter.com/v0X8CSjZfE

— CGTN (@CGTNOfficial) July 10, 2020