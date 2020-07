Nashla se la devuelve a revista Vogue

View this post on Instagram

La injusticia de contar las verdades a medias. La contaminación es global y real. Está en todas partes… y es una tarea de todos nosotros resolver esta terrible problemática que amenaza no sólo nuestros recursos naturales, también la vida animal y naturalmente, la nuestra. British Vogue fue injusta. Los responsables fueron ellos… no necesariamente los fotógrafos que enviaron sus fotos desde todas partes del mundo. No hay que tener más de dos dedos de frente para darse cuenta que incluirnos SOLO CON ESA FOTO en una colección de imágenes paradisíacas es un absoluto acto de maldad. Que tá bueno que nos pase para que se hable del problema?… ustedes saben que me apasiona tocar estos temas, pero en este caso particular, el problema no es el fondo… es la forma. Yo hubiese apoyado totalmente la iniciativa de British Vogue si hubiesen dedicado todas sus portadas "Reset" a esta grave problemática global. Esta yuxtaposición que vi en los stories de mi amigo @arturodickson es más que suficiente para explicarles mi punto de vista sobre este tema. Que esa foto es una realidad nuestra? SÍ. Que deberíamos apuntar a un ecosistema más sano y de paso ofrecer un turismo más sostenible? SÍ. Que tenemos playas y paisajes hermosos que no están representados debidamente en la publicación? TOTALMENTE. (Imágenes tomadas de artículos hechos por ambientalistas de esos países y un portal informativo. Los enlaces en mi story para sus créditos y estarán guardados en el highlight que tiene el símbolo ♾)