Comida de las 12: Mondongo | concón | tostones

Cómo te quedó el ojo candita? 🇩🇴 Mondongo guisao🇩🇴 Sírvelo bonito pa que lo bailemo… tírale el ojo a la receta de igtv desde él stories pa' que llegue' a ella .. 2 libra de mondongo blando reserva el liquido de cocción . 2 libras de patica de vaca. Blandita. 1 cebolla roja. Entera 5 dientes de ajo majado 1 cebolla. Cortar en peq. Cuadros 1 zanahorias. Cortar en cuadros 2 platanos verdes. Cortar en rodajas 4 papas. Cortar en dados 1 pedazo de auyama cortar en cuadros 1 ajies gustoso Cilantro y recao 2 cucharadas de adobo Sal y pimienta al gusto 1 cucharadita de orégano tostado Picante al gusto Hervir el mondongo y paticas por separado pero de igual manera; en 8 tazas de agua con dos cucharadas de adobo orégano tostado y una cebolla entera. Una vez blando retiras del caldo y cortar en pedazos aceptables . Eh. La panza en cuadritos . Reserva un poco del caldo de su cocción. Llevas una cacerola al fuego ponle un poco de aceite de bija y procedes a sofreir la cebolla ajo ajies luego viertes el mondongo con un poco del caldo de cocción enseguida le hechas el cilantro recao los viveres dejas dejas cocinar y puntualizas la sal ponle un poquito de agrio de naranja y una vez los vegetales y viveres esten blandos ajustas la sal le pones un toque de picante lo llevas al espesor que deseas si muy caldoso o mas salseado ya eso seria a tu gustó. Que rico