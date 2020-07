La carta de El Mayimbe a Luis Abinader

View this post on Instagram

Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona Presidente electo de la República Dominicana. Hoy el pueblo Dominicano celebra el triunfo de la democracia, donde se impuso la voluntad de la mayoría fortaleciendo nuestra capacidad de libre expresión. En nombre de toda mi familia, mi comunidad, mi equipo de trabajo y el mio propio, le extiendo las más sinceras felicitaciones por el logro alcanzado con esfuerzo y perseverancia. Pido a DIOS todo poderoso que le dote de sabiduría basta, para que los destinos de nuestro país sean conducidos por el camino correcto. Demás está decirle que cuenta con todo mi apoyo para dentro de lo que me concierne colaborar como buen Dominicano, aportando para que su gobierno conduzca a la gente por el camino del desarrollo y la superación en los aspectos fundamentales de la vida, tal como lo concibió nuestro creador JEHOVA DIOS. Ha quedado demostrado que cuando una nación se une y se enfoca de manera colectiva, poniendo pasión y determinación, los resultados se manifiestan de forma rápida y contundente. Así han sido todas las conquistas capitales de los Dominicanos, poniendo en evidencia el deseo de los corazones que quieren manifestar sus razones de vida, con una llama ardiente en su pecho que se conjuga de forma colectiva y pone toda su atención en lo que quiere evidenciar. Hoy nuestra conquista lo colocó a usted al frente de una esperanza que confiados en DIOS esperamos se haga realidad. Que DIOS lo bendiga y que su gobierno sea para el bienestar de todos los Dominicanos. Anthony Santos. @luisabinader @PRM_Oficial